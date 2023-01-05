【東方產評】華穩內房撐民企　打好復甦攻堅戰

過去3年，擁有14億人口的中國，在疫情防控的天秤兩端，兼顧人民健康性命和經濟發展，一方面作出了「動態清零」的防疫政策考量，同時整體經濟保持着超過4%的年均增長，絕非一件易事。到了近月，考慮到疫情與內外經濟形勢變化，當局調整防疫策略，讓全國進入朝向後疫情時代的過渡期。面對疫情反彈，新歲經濟開局艱難，是時候調整平台經濟的監管政策，配合政府推出更積極的財政政策，全方位穩經濟，提振市場信心，迎接經濟復甦曙光的來臨。

有別於其他主要經濟體，這幾年內地主動着手整頓資本無序擴張，強化平台經濟，持續調控內房業，為市場去槓桿、強監管，目的是在美國瘋狂放水引發的超級泡沫下，率先抽身，好為美國貨幣政策大逆轉帶來的震盪作好準備。果然，去年聯儲局激進加息收水，美元獨強，一眾非美貨幣陷入大幅貶值的漩渦，資產泡沫爆破壓力巨大，若非率先着手「去泡」，放任資本亂象發展，後果難以想像。

踏入新一年，歐美經濟衰退的風險甚高，外部景氣展望不容樂觀。至於內地，持續的「動態清零」政策後遺症湧現，製造業和服務業持續陷入「斷鏈」狀態，經濟與市場信心皆受打擊，內循環戰略備受挑戰，政策不得不思變。近月內地防疫政策來個「180度」轉變，轉身來得急，痛點自然高，也冀能盡量縮短邁向經濟正常化前的過渡期。

要成功捱過這個難關，除了要加大政府財政政策支持外，也得在重點產業的策略上作出調整。近十多年，推動中國經濟增長主要靠兩大動力，就是房地產和平台經濟。針對房地產市場，積極化解內房債務問題，確保不誘發系統性風險，誠乃當務之急。見到上季以來，財金部門積極統籌市場資源，全力疏通重點房企融資渠道。這穩大局的關鍵拿捏準確，接下來得把握時間設法擴大需求，釋放增長動力。

一直引領民營經濟高速發展的平台經濟，近幾年備受監管整頓打擊。到了如今，產業治理得進入新的階段，就是大力發展數碼經濟、提升常態化監管水平，支持平台經濟發揮技術優勢，引領民營企業提速發展，創造就業，務求全面撬動固定資產投資、消費與工業生產，加快信心回復和景氣復甦。畢竟，要扭轉眼前的經濟頹勢，單靠政府財政擴張，大灑金錢，並不足夠。若能善於利用平台經濟，釋放民營經濟活力，有望起到「四両撥千斤」之效。

誠然，這幾年內地在針對企業的紓困政策、確保全國物流暢通和重點產業鏈供應，以致保障民生物資供給穩定，保持物價穩定等各方面，取得顯著的成效，也為眼前「平穩轉段」、重啟經濟打下穩健的基石。今年內地經濟的起點雖然較低，但也意味接下來的後疫情時代，經濟回彈的潛力亦會較強，須全力確保內循環作極地反攻，作為應對今年歐美等外部需求不穩、推動國際資金向東流的重要戰略。無論是企業抑或個人投資者，得保持信心與定力，謹記「疫」景既現終點，經濟復甦的曙光並不會遠矣。