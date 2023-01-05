【受惠加息】港銀業績有望復勇　股價做好

港元拆息(HIBOR)周三(4日)全線下跌，其中與樓按相關的一個月期HIBOR跌穿4厘。不過，中金公司認為，美國通脹較難回落，估計今年聯儲局會再加息半厘，要第三季才開始小幅減息，HIBOR將保持在較高水平，連同經濟復甦等因素，將支撐本港銀行股交出「亮眼」業績，推動股價逐步復原。

中金估計，港銀新增內房敞口損失今年有望趨於緩和。現時恒生和東亞仍有較多撥備未覆蓋的民營內房高風險信用敞口，預計去年下半年和今年上半年仍有損失計提壓力，下半年信用成本有機會從高位回落。滙控和渣打反而要關注英國和新興市場的風險敞口。

更重要的是，港銀今年有望得到息口和經濟復甦的加持。中金相信，本港今年私人消費有望延續去年下半年的復甦，息口企穩後亦會令投資和樓價溫和修復。

就港銀樓按貸款主流使用的一個月期HIBOR近日下跌，中金指，其升勢要些時間才反映在銀行業績上；就算加息周期快到頂、最優惠利率(P息)上升和活期存款比例下跌，以息口會持續高企，淨利息收益率可以保持平穩，港銀淨利息收益率提升幅度有望優於國際同業，該行有跟進的銀行(發鈔行、恒生和東亞)整體會升0.23個百分點至1.75%。連同經濟復甦提振貸款需求使資產規模增長3%，估計淨利息收入將按年升17%。

非利息收入方面，中港經濟回暖可望刺激港股交投、通關推動銀行信用卡收入下，港銀今年手續費收入料有顯著改善。