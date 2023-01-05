金價創逾半年新高　分析料闖2100關

美匯指數周三(4日)日回軟跌穿104水平，連帶大宗商品價格明顯異動。金價方面，受惠美國國債孳息率下跌及憧憬更多央行增加黃金儲備，現貨金周三升穿每安士1,860美元，見逾半年高位。

隨着現貨金價近日愈升愈有，盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen預期，年內金價將受央行利率見頂、美元走弱以及通脹年底前不會回落至3%等因素支持。另AuAg ESG Gold Mining ETF基金經理Eric Strand指，今年金價將開啟牛市周期，料見2,100美元。

華傳允進口澳洲煤炭

國際油價則繼續受壓，周三跌逾2%，事關有消息指，全球最大石油公司沙特阿美可能將銷往亞洲的原油價格下調至15個月來最低水平。

匯市方面，日圓匯價繼續堅挺，兌每美元周三在130關爭持。日本央行行長黑田東彥在日本銀行協會新年聚會中表示，將繼續寬鬆貨幣政策以維持通脹達到2%目標及工資增長，反駁市場對日本央行收緊貨幣政策應對通脹的揣測。

基金拋售日債創紀錄

不過，資金則繼續押注日本央行政策加快轉向，全球基金在去年底拋售了破紀錄數量的日本債券。數據顯示，截至去年12月23日的一周，非居民投資者淨拋售4.86萬億日圓(約合370億美元)的日本債券，是日本財務省自2005年開始統計數據以來最大的單周拋售，超越去年6月一周創下的4.81萬億日圓拋售紀錄。

此外，持續多時的弱日圓並未帶動當地製造業有所回暖。日本去年12月製造業採購經理指數(PMI)終值跌至48.9，低於11月的49，是2020年10月以來最低，且連續兩個月處於50樓下的收縮水平。其中，產出及新訂單指數連續6個月收縮，但收縮速度減慢；至於投入價格升幅亦是15個月來最慢，反映成本壓力紓緩。