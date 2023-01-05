陳蓓敏：美股首季表現有暗湧　宜審慎部署

新一年開始，祝願各位身體健康，心想事成。回顧過去一年，金融市場波濤洶湧，地緣政治局勢緊張，再加上美息暴力式上調，令全球民生百上加斤。 2022年全球股市表現，按年平均跌約一成以上。投資者擔心未來消費疲弱， 蘋果公司(Apple Inc.)市值由去年高峰期3萬億，跌破2萬億關口，蒸發三份一。特斯拉最新交付數據未如理想，股價受壓。美股首季表現有暗湧，宜審慎。中證監公開要求富途控股和老虎證券整改其下跨境證券業務，兩者在美股價應聲下跌，挫四成。

1月8日內地正式恢復對外通關，各國對內地入境者採取不同態度，顯示其政治態度，仍在不明朗中。2023年序幕打開，投資者仍會抱有戒心，取態審慎。聯儲局將在2月2日議息，加息態度繼續鷹派，還是轉鴿，有爭議空間。 中國公布第十四屆全國人大會議將在3月5日召開。布局平穩方向不變。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)

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