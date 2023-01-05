鄧建初：去年股市表現奇差　今年可會否極泰來？

新年伊始，萬象更新。去年香港股市表現慘不忍睹，恒生指數創出多年來新低點，慶幸的是大冧至10月底14,615點後，來一個V型大反彈至年底之19,915 ，算是送給持貨甚久者的股票安慰獎。

由一年前高位23,451計，恒指仍下跌3,536點，跌幅約15%。表面看來雖不算勁跌，但過往天之驕子的科網股，猶如食了瀉藥般，最低潮暴跌70%至90% 的比比皆是。

荷蘭鬱金香歷史再次發生在比特幣身上，輸錢皆因贏錢起，在比特幣、以太幣等等虛擬貨幣贏了錢的人，試問有幾多能夠全身而退呢？股票市場同樣如是，贏了錢的股民，多數勝利沖昏頭腦，自以為股神上身，一路贏一路加碼出擊，上得山多終遇虎，將辛辛苦苦多個回合贏來的錢一鋪輸突。激情過後，總留遺憾，惟有細水長流，才能地久天長。所以「聚沙成塔」才是投資王道。

參考過往香港地產發展歷程，民企內房，應會汰弱留強。初哥相信假以時日，有部分捱過難關的公司當可重複本港大發展商之沿革。不過現階段要揀中表表者談何容易，只能分散注碼，候低吸納數隻跌得太殘，而基本面仍有可為的民企作中長線投資。

科網股及新經濟股，包括上落幅度甚大的生物科技股，去年谷底已現，今年展望較佳，可逢低吸納，一注長揸，一注短炒上落以減輕入貨價成本。

去年盛極而衰，期願今年否極泰來。雖然坊間評論多謂是亂象繼續，但是初哥仍對後市投下信任一票。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)