聯儲會議紀錄：官員指應放慢大幅加息步伐　但今年非減息時機

美國聯儲局公布去年12月議息政策會議紀錄，顯示全部官員同意當局應該放慢大幅加息的步伐，但憂慮市場誤解當局打擊通脹的決心，政策仍將重點投放在控制通脹之上，但期望以漸進方式進行。

主席鮑威爾稱考慮下次會議加息0.25厘，根據點陣圖，明年利率中位數上調至5.1厘，高過市場預期，並相信明年前將保持高利率。

根據會議紀錄，會上沒有官員認為今年是適宜減息，紀錄中的最新預測顯示鷹派傾向，料2023年加息次數將超過投資者預期，但強調政策需靈活多變。官員又警告，公眾不應過度解讀聯邦公開市場委員會(FOMC)放慢加息步伐的舉措。

紀錄指，「與會者普遍認為，在即將公布的數據提供通脹持續下降至2%的信心之前，需要維持限制性政策立場，這可能需要一些時間」。「由於持續且高得無法接受的通脹水平，一些與會者稱，歷史經驗提醒人們不要過早放鬆貨幣政策。」

在會上，有官員重申降低通脹的決心，並警告指不應無理地放鬆金融條件，否則將損害當局實現價格穩定的努力。

會議紀錄又指出，官員正努力應對兩個政策風險：一是聯儲局維持高利率的時間不夠長，導致通脹惡化，類似於1970年代情況；第二，聯儲局實施限制性政策的時間過長，經濟放緩幅度過大，「可能為人口中最脆弱群體帶來最大負擔」。