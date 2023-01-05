港股黑期高水460點 油金靠穩

●踏入亞洲時段，美匯指數下跌，報104.23；港匯見7.8161；離岸人民幣(CNH)報6.8964；美元兌日圓處132.09；歐元報1.0611，英鎊報1.2059。金價靠穩，報1,856.42美元。油價回穩，布油報78.09美元，紐油報73.48美元。比特幣升1.1%，至1.68萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水460點。

●美聯儲公布上月會議記錄顯示，全部官員同意當局應該放慢大幅加息的步伐，但並沒有任何官員認為今年是合適時機開始減息。

●道指收報33,269點，升133點或0.4%；標指收報3,852點，升28點或0.75%；納指收報10,458點，升71點或0.69%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報21,195點，升401點。

●即月恒生指數夜期收報21,290點，升358點，高水497點，成交24,025張。

●紐約期油收報每桶72.84美元，跌4.09美元或5.31%；倫敦布蘭特期油收報每桶77.84美元，跌4.26美元或5.19%。

●紐約期金收報每安士1,859美元，升12.9美元或0.7%。

●英國富時100指數收報7,585點，升31點或0.41%；德國DAX指數收報14,490點，升309點或2.18%；法國CAC指數收報6,776點，升152點或2.3%。

●美國上月ISM製造業PMI報48.4，遜預期。

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