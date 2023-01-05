香港上月PMI報49.6　企業續受累需求疲弱及成本壓力

去年12月份標普全球香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後，由去年11月的48.7升至49.6，但連續4個月低於50持平線，反映香港私營經濟進一步收縮。

受惠於防疫限制放寬，私營企業上月生產活動轉趨活躍，是去年8月以來首見增產，但幅度輕微。

報告亦顯示，市場需求依然疲弱，在經濟轉差的情況下，企業新接的訂單量較去年11月減少。不僅來自內地的訂單量受疫情拖累，海外市場也因全球經濟疲弱而受壓。

另外，私營企業承受的價格壓力繼續加劇，投入成本的通脹率呈9個月以來最急。不論採購成本，還是薪酬成本，都於去年底推高整體投入成本。為減輕負擔，公司藉加價將成本升幅轉嫁客戶，導致上月產出的銷售價格向上。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，PMI報告中的多項指數於上月陸續改善，但從出口訂單跌幅錄全年高位來看，反映外圍環境對香港私營企業仍具挑戰。不過，產出預期指數透露，整體的商業信心已於2022年底恢復。該行預測，香港本地生產總值繼去年萎縮3%後，有望於今年重回2.8%的增長。