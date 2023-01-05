恒指曾飆逾600點　穩守21000關　京東漲半成

港股續升，並企於21,000點之上。恒生指數最多升過602點或2.89%，暫高見21,396點，最新仍升逾340點或1.6%，至21,135點；國企指數亦升逾120點或1.8%，報7,191點；恒生科技指數則升80點或1.8%，報4,506點。主板成交暫逾678億港元。

主要科網股拉升大市，阿里巴巴仍漲逾4%企101元，騰訊升1.7%，京東漲4.8%，美團揚升4.3%，小米升1.7%，快手漲2.4%，而嗶哩嗶哩倒跌0.3%。

藍籌股受捧，滙豐控股升2.2%，港交所升1.8%，建設銀行微升0.2%，中移升1.1%；而友邦保險轉跌1.1%。

【09:22】恒指漲逾500點 收復兩萬一關 阿里重上「紅底股」

港股踏入今年第3個交易日繼續做好，並收復21,000點關。恒生指數大幅高開502點或2.42%，報21,295點；國企指數高開174點或2.47%，報7,240點；恒生科技指數高開138點或3.13%，報4,565點。主板成交暫約75.36億港元。

大型科網股領漲，阿里巴巴漲5.9%，至102.1元，重上「紅底股」。騰訊除淨日，揚升4.4%至358元。京東炒高7%至258元，為升幅最大藍籌。美團揚升4.1%，小米升1.2%，快手升2.7%，嗶哩嗶哩漲3.5%。

重磅股普遍上升，友邦保險升2.5%，滙豐控股升2%，港交所升1.7%至360元，建設銀行升0.8%，中移升0.7%。碧桂園升2%，公司12月合同銷售金額跌2.4%至約220.3億元人民幣。

多間公司趁升市配股「抽水」，森松國際、錦欣生殖及美東汽車折讓配股，股價低開5至逾9%。