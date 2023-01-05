復星旅遊文化業務元旦表現佳　營業額及入住率等超疫前水平

公司指，元旦期間，遠途旅遊目的地假期表現優異，復星旅文的度假產品和服務滿足了廣大消費者的長途遊需求，展現出強大的經營韌性，保持卓越的業務表現。

Club Med中國度假村受遊客青睞。其中，Club Med Joyview安吉度假村及北戴河黃金海岸度假村於2023年元旦期間接近滿房，反映上海及北京周邊遊保持較強的增長態勢和需求。

2023年元旦期間，三亞亞特蘭蒂斯的營業額已不同程度超過2022年元旦假期及疫情前的 2019年元旦假期，其中來自餐飲、水世界、水族館等的非房費收入增速已超過房費收入；總接待人次達約3.7萬人次；平均入住率達97.4%。

針對中高端客戶的國際旅遊目的地麗江復遊城，於2023年元旦期間，營業額較2022年元旦假期增長27%，平均每日床位價格為1,027元人民幣。

於2023年，以順應國內旅遊市場重啟復甦，遠途遊和近郊遊並駕齊驅的發展階段，復星旅文積極布局國內市場。旗下Club Med Joyview是以周邊遊為特色的中國市場產品，集團計劃在江蘇南京、成都黑龍灘、江蘇太倉、廣東佛山等地布局Club Med Joyview度假村。此外，太倉復遊城的華東規模級室內主題滑雪場-阿爾卑斯雪世界預計將於2023年下半年開業，滿足遊客的全季周邊遊需求。