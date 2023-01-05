許繹彬：通關如箭在弦　北水力度不容輕視

許氏認為，港股這兩日不斷誘使淡友在20,000及20,400點的關口做淡，以為今年首個交易日偷襲成功，淡友或忽略了北水的強大威力。眾所周知，內地在去年12月開始，對動態清零的態度，無再作任何表態。反而不斷有消息及實際行動為全國「復常」鋪路，內地明顯以開放式重建經濟為首要任務，當中刺激內需及吸引外資重新出發，重投中國懷抱，必定需有誘因，才會自然振興。