許繹彬：通關如箭在弦 北水力度不容輕視
2023年01月05日 10:45
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，2023年首個交易日，港股開了個好頭，過程有點驚險，港股當日曾急跌逾400點，低見19,303點，北水突然降臨，掃起「股王」騰訊控股(00700)及一眾科技股，令大市過五關斬六將，終於擺脫屢闖不破的二萬點；承接強勢，僅花兩個交易日，貫穿20,600點的心理關口，更升穿21,000點，可謂吐氣揚眉。
千億成交在長假後重現，騰訊成領軍份子，其股價終曾一度跑贏香港交易所(00388)，盡展大將之風；連日來被視為騰訊賣仔而一致慘遭唱淡的美團(03690)，跌至175港元附近，亦作出絕地反擊，唱淡或做淡的分析員及投資者，極大機會損手而回。
許氏認為，港股這兩日不斷誘使淡友在20,000及20,400點的關口做淡，以為今年首個交易日偷襲成功，淡友或忽略了北水的強大威力。眾所周知，內地在去年12月開始，對動態清零的態度，無再作任何表態。反而不斷有消息及實際行動為全國「復常」鋪路，內地明顯以開放式重建經濟為首要任務，當中刺激內需及吸引外資重新出發，重投中國懷抱，必定需有誘因，才會自然振興。
他建議，股市領先於實體經濟一步，投資者若認為國內開放後經濟會有突破性的進展，現階段不宜過早估頂及大手做好，仍須留意成交額度是否保持充裕；美股在本年或因加息後遺症較為反覆；除非美股急跌，否則對港股的影響有限，建議投資者可留意以中概股為主的金龍指數走向，有另一番啟示。「中港通關」如無意外在1月8日有限度實行，初期人數或設上限，但始終是好的開端，加上今年雙春兼潤月，復常後中港兩地的嫁娶活動料見頻繁，自由行來港必到金行置辧嫁妝，藍籌股兼本地老字號的周生生(00116)料將受惠，水漲船高帶來可觀的收益，不妨留意。