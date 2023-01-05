【高盛推介】騰訊除淨後再創半年新高　美團突破190元

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(4日)升約4.6%並除淨，每10股分派1股美團，周四(5日)早段繼續抽升，高開約4.4%後曾高見362.2港元，繼周三再創半年新高，但及後升幅收窄。現報348.6元，升約1.7%。

美團周三重上180元水平收市，升約2.5%，周四早段未有受減持影響繼續上升，最高見195.6元，創4個月新高。現報189.9元，升約4.7%。

觀察個股輪證資金流向，可見騰訊及美團淡倉於近日獲資金趁高部署，本周二(3日)及本周三共錄得約5,000萬及3,720萬元資金流入認沽證及熊證，為同期最多及第二多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，周三繼續買入騰訊，錄得約5.9億元資金淨買入。而美團於周三亦獲北水轉向買入，錄得約5,000萬元資金淨買入。

騰訊購22899，行使價379.87元，2023年2月23日到期，實際槓桿9.8倍，高槓桿、低街貨。

騰訊購24706，行使價360元，2023年2月27日到期，實際槓桿8.5倍，貼價。

騰訊牛67325，收回價299.14元，行使價296.49元，換股比率474.834，槓桿比率6.4倍，相近收回價貼牛中街貨較低。

騰訊沽29397，行使價263.82元，2023年3月27日到期，實際槓桿7.8倍，高槓桿、低面值。

騰訊沽29392，行使價279.96元，2023年3月23日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。

騰訊熊57224，收回價389.36元，行使價392.21元，換股比率474.834，槓桿比率7.7倍，近40元收回距離熊證。

騰訊熊56567，收回價398.86元，行使價401.71元，換股比率474.834，槓桿比率6.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

美團購11040，行使價252.2元，2023年6月23日到期，實際槓桿4.5倍，低面值、低街貨。

美團購29935，行使價230元，2023年6月06日到期，實際槓桿4.4倍，中期、低街貨。

美團牛64664，收回價160元，行使價157元，換股比率500，槓桿比率5.5倍，適合即市近牛。

美團牛64109，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比率4.2倍，適合過夜遠牛。

美團沽29320，行使價148.8元，2023年3月30日到期，實際槓桿4.9倍，高槓桿。

美團沽29389，行使價169.9元，2023年3月13日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、低街貨。

美團熊69979，收回價205元，行使價208元，換股比率500，槓桿比率11.1倍，近15元收回距離熊證。

美團熊66355，收回價220元，行使價223元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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