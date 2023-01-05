【高盛推介】阿里巴巴急升突破100元關 3日累升近15%
2023年01月05日 11:57
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(4日)突破90港元水平收市，升約8.7%，周四(5日)早段繼續急彈。開市隨即突破100元關口，最高見103.8元，創5個月新高。現升幅收窄，報99.4元，升約3.1%。阿里近期表現強勢，單計今年首3個交易日，阿里已累計升逾15%，跑贏大市。據重慶銀保監局官網顯示，重慶螞蟻消費金融公司的增資方案已獲批，其消金註冊資本增至185億元人民幣。
觀察個股輪證資金流向，好倉於本周二(3日)錄得約510萬元資金流入後，周三(4日)獲資金轉向沽出。淡倉於近期獲資金積極部署，過去5個交易日共錄得約1,430萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬換股比率100兌1的低面值阿里購(16241)。高敏感度選擇可留意屬換股比率50兌1的阿里購(29937)。牛證方面可留意屬近牛的阿里牛(67326)，與現價有約18元收回距離。
阿里購16241，行使價120元，2023年4月25日到期，實際槓桿5.4倍，高槓桿、低面值。
阿里購29937，行使價120元，2023年6月7日到期，實際槓桿4.6倍，高敏感度。
阿里牛67326，收回價82元，行使價80元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，相近收回價近牛中街貨最低。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意阿里沽(22346)。高槓桿選擇可留意低面值阿里沽(25840)。熊證方面的近熊選擇可留意阿里熊(63545)，遠熊選擇可留意阿里熊(61993)，與現價有約10及20元收回距離。
阿里沽22346，行使價85.73元，2023年3月23日到期，實際槓桿5.4倍，貼價。
阿里沽25840，行使價74.83元，2023年3月24日到期，實際槓桿6倍，高槓桿、低面值。
阿里熊63545，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率8.5倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
阿里熊61993，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比率4.7倍，近20元收回距離遠熊。
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