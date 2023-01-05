調查：32%港中小企員工考慮跳槽　睇重僱員福利

保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅表示，香港勞動市場正面臨不少挑戰，包括人才流失、大離職潮和轉職潮。保誠公布「打工仔幸福度調查」結果顯示，32%受訪中小企員工正考慮轉工，僱員福利成留才關鍵。

調查發現，65%受訪中小企員工滿意現職公司，惟仍有32%受訪者對新的工作機會保持開放態度或正積極尋找新工作。

另外，24%受訪者表示傾向在大型公司工作，主要考量因素包括公司實力雄厚、提供更好醫療保障、更全面的僱員福利，以及完善的退休制度。

在考慮工作去留時，77%的受訪中小企員工認為僱員福利是關鍵的考慮因素，其中高達94%認為最吸引的福利為酬金及津貼，如包括雙糧和年尾花紅等年終酬金、長期服務獎賞、膳食、交通津貼與僱員進修津貼。

其次，89%受訪者認為員工保障吸引，例如醫療福利、退休保障及其保險計劃如人壽、危疾等。

另外，86%受訪者認為假期重要，例如較勞工條例要求更多的有薪年假，提供產假或侍產假等特別假期。

調查於2022年9至10月以網上問卷形式進行，訪問了共600名香港中小企員工及300名香港大型企業員工，旨在探討僱員對工作的滿意度及對僱員福利的期望，幫助僱主了解公司員工的需求，從而為他們提供適切的健康與財富解決方案，以吸引及留住更多人才。