積金評級：強積金2022年料投資虧損1869億　人均蝕2.8萬

強積金研究機構積金評級指，12月美國和環球股市下跌，估算強積金在2022年全年帳面投資虧損約1,869億港元或下跌約15.66%，僅次於2008年全年虧損30.2%。

計及強積金供款後，估計2022年強積金成員平均帳戶結餘約22.95萬元，按年減少約2.82萬元。截至2022年底，估算強積金總資產約1.049萬億元，全年下跌約11.2%。

積金評級主席叢川普指，2022年是投資艱難的一年，揮之不去的新冠疫情伴隨着對戰爭、通脹、利率上升和經濟增長等憂慮，導致股票和債券的評級向下調，令投資於傳統股票和債券的多元化投資策略變得無效。由於強積金的所有資產類別均錄得不同程度的負回報，強積金成員最佳的做法就是盡量減少損失。

他指，儘管強積金成員可能對2022年的強積金回報感到失望，但22.95萬元的強積金平均帳戶結餘仍相當可觀，強積金已發展成為一個有意義的退休儲蓄安全網。

他又表示，積金局的「提高強積金計劃管治報告透明度的措施」，要求強積金受託人公開證明其強積金計劃的「性價比」水平，將令表現不佳的強積金計劃無所遁形。