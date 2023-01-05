信保局：港出口自去年5月無升過　料全年下跌月份居多

香港出口信用保險局諮詢委員會主席吳宏斌出席活動時表示，港商在過去一年面對十分艱巨的局面，即使各國放寬或全面取消防疫措施，有利經濟活動復常，但內地去年仍繼續防控措施，供應鏈同生產活動受阻，形容港商接單時需要「講魄力講膽識」，而香港整體出口自去年5月開始「一直無升過」，估計全年錄跌的月份居多。同時期望，內地最終能夠撤銷所有防疫措施，令各行各業全面復常，港商亦可藉着「粵港澳大灣區」及「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)，拓展內地，東盟及其他市場。

他提到，通貨膨脹急升，推高物價及生產成本，加上主要國家大舉加息壓抑高通脹，增加利息開支，亦影響零售銷路。不過，信保局一直支持出口商，去年內延續各項支援措施及「百分百信用限額提升計劃」，望能減輕出口商的經營成本，並把握商機，而有關支援措施已延長至今年6月底，相信可以幫助出口商在內地放寬防疫措施下，開拓內銷市場。

他又指，為支持香港出口商把握在大灣區發展機遇，信保局已經主動延伸承保範圍，承保出口商在內地持有過半股權的子公司與內地買家之間的交易，包括牘內地生產以出口至其他地方的貨物，或在內地銷售貨物，以應對在內地拓展業務風險。

吳氏坦言，從事內銷或出口，企業均要面對一定的市場和客戶信貸風險，特別是港商拓展內銷時，要面對與出口市場不同的交易對手，加上內地的信用透明度相對較低，建議港商須做好風險管理，並在有需要時向外尋求專業服務，例如進行盡職審查，以了解客戶的業務狀況、信用背景等，又認為可避免向客戶放帳、利用信用保險等工具，平衡市場拓展與風險控制之間的不同需要。

他指出，美國、中國內地及歐洲等地均是信保局主要承保的市場。在2021至2022財年，內地市場的總保額超過390億港元，佔受保業務近3成，為第二大市場，僅次於美國的411億元。在過去5年，內地市場的受保額佔總受保額約3至4成，為重要市場之一。