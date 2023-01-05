韋恩10大驚奇預測出爐！美股今年中料觸底回升？

外媒報道，美國私募基金黑石集團(Blackstone)私人財富部門副主席、投資名宿韋恩(Bryon Wien)發表2023年「十大驚奇預測」，且看今年其預測有幾靈驗！

韋恩及黑石首席投資策略師Joe Zidle對今年作出的十大預測如下：

1. 兩黨多位候選人組織競選活動，以確保本黨總統候選人提名，並將出現引人矚目的新名字。

2. 美國聯儲局仍在與通脹進行拉鋸戰，因此將「轉向」(pivot) 與「暫時性」(transitory) 兩詞擱在一旁。聯邦基金利率將高於個人消費支出價格指數，實際利率料轉為正值，現象在過去10年中罕見。

3. 儘管聯儲局在抑制通脹方面取得成功，但其在限制性領域的時間過長。利潤率在溫和衰退中受到擠壓。

4. 儘管聯儲局收緊政策，但市場將在年中觸底，並類似2009年展開復甦。(美國從2009年3月逐漸走出金融海嘯，標指從此展開史上最長牛市。)

5. 過去市場的每一次重大調整都伴隨着金融「事故」。加密貨幣進行了重大調整，事實證明這不是系統性事件。這一次，現代貨幣理論完全名譽掃地，因為事實證明赤字會引致通脹。

6. 聯儲局比其他央行更加強硬，美元兌其他主要貨幣維持強勢，包括日圓及歐元。這樣為以美元為基礎的投資者投資日本和歐洲資產帶來機會。

7. 中國逐步實現其5.5%的增長目標，並積極與西方重建牢固的貿易關係，這對實物資產及大宗商品具有積極影響。

8. 美國不僅成為最大產油國，且成為最友好的供應國。石油價格下跌的主因是全球經濟衰退，但也因為增加採用開採技術水力壓裂法(hydraulic fracking)，以及中東和委內瑞拉的產量增加。西德克薩斯中間基原油(West Texas Intermediate crude)的價格今年觸及50美元，但隨着全球經濟復甦，在2023年以後的某個時候，價格將上漲。

9. 在2023年上半年，仍會繼續在烏克蘭見到轟炸、破壞及人員傷亡。而在下半年，雙方的苦難及代價相結合，將需要停火，並會開​​始就領土分裂進行談判。

10. 儘管廣告商不願繼續支持網站，而且債權人對公司債務質素持懷疑態度，億萬富豪馬斯克仍會讓其購得的社交媒體Twitter在年底前重回復甦之路。

不過外媒指，和華爾街幾乎所有人一樣，韋恩對2022年美股的預測失準，低估通脹增速及其對資產價格的影響。他去年初預測美國物價升幅僅達4.5%、美國聯儲局共加息4次，美股會先暴跌20%，年底回到年初水平。不過現實則是，美國通脹率衝破7%，美股墮入熊市且遲遲無法復原。然而，韋恩去年部分預測成真，包括油價上揚、價值股跑贏增長股。

獲大量分析師追隨的韋恩，自1986年以來每年發表10大驚奇預測，指的是一般投資者認為發生機會不超過三分之一、但他們認為有超過50%機會發生的事件。