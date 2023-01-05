油價升不足1%　道期跌106點

美匯指數報104.3；港匯見7.8154；離岸人民幣(CNH)報6.8804；美元兌日圓報132.48；歐元處1.0609；英鎊報1.2004。金價偏軟，報1,848.59美元。油價升不足1%，布油報78.45美元，紐油處73.50美元。比特幣企16,823美元，報19,210美元。道指期貨跌106點。

-主席股份被強制出售，鼎豐集團汽車復牌曾瀉逾41%。

●焦點金融數據：

18:00 歐元區11月生產物價指數

21:15 美國12月ADP就業變動

21:30 美國11月貿易收支、首次申領失業救濟人數、連續申領失業救濟人數

●卡什卡里警告美聯儲避免太早減息 目標利率應升至5.4厘

●亞馬遜CEO宣布裁員逾1.8萬人 股價盤後升近2%

●韋恩10大驚奇預測出爐！美股今年中料觸底回升？

●內地上月財新服務業PMI升至48，高過預期。

●香港上月PMI報49.6，企業續受累需求疲弱及成本壓力。

●港府完成發行452億綠債，規模歷來最大。

●信保局：港出口自去年5月無升過，料全年下跌月份居多。

●積金評級：強積金2022年料投資虧損1869億，人均蝕2.8萬元。

●滙豐、中銀香港及渣打今起供市民換新鈔。

●調查：32%港中小企員工考慮跳槽，睇重僱員福利。

●備戰通關！保誠今年擬增聘2000名理財顧問，睇好保單前景。

●本地樓市：

-產業署標售5項前政府宿舍物業，下月3日截標。

-盈翠半島低層戶685萬沽，5年僅賺5萬料蝕使費。