法興：中國GDP增長5.3% 科網股監管最壞時間已過

由左起：法興亞洲股票策略主管Frank Benzimra和首席亞太區及中國經濟師姚煒

內地新冠確診病例激增正窒礙經濟復甦步伐。法興首席亞太區及中國經濟師姚煒表示，內地愈來愈多城市的新冠病例正見頂，料在農曆新年附近，部份一線城市經濟活動將可持續地復常，預期今年實際國內生產總值(GDP)增長5.3%。

她預期，中國經濟反彈速度在首三季尤其明顯，主要體現在服務業，促使內地消費顯著增長。

不過，在欠缺財政支持下，整體服務業復甦具挑戰，內地家庭的超額儲蓄估計僅為GDP的3%，當中有幾多將流入實體經濟成疑。

法興亞洲股票策略主管Frank Benzimra認為，中國科網股過去承受來自內地和美國的監管壓力，但目前多項跡象顯示其監管最壞時間已過，近期科技股的估值正不斷改善，行業正釋放良好訊號。

他又指，在美上市中概股審計問題成為市場焦點，更多影響市場氣氛，而無礙企業基本面。

他相信，這些企業不論在美或在港上市，企業價值都不變，相比防疫政策等其他挑戰，中概股審計問題對企業不構成主要障礙。整體港股前景而言，他表示，暫時未見任何下行壓力。