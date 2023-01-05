【產經直播】中港通關　港股升勢延續？

恒指周四(5日)衝高後升幅收窄。恒指高開502點，衝破二萬一關，其後一度擴大至升602點，見21,396點，創近6個月高位，但很快升少截，而港府午後召開記者會正式公布中港兩地通關安排，也未能再帶動大市收復失地，收市升259點，報21,052點，成交1,741億元。港股連升第4日，但向上動力似乎放緩，嚟緊回吐壓力大？

環球經濟增長前景欠佳，加上內地疫情可能增加經濟重啟的憂慮升溫，國際油價連續第二天下滑，紐油周三收市每桶報72.84美元，過去2天累計跌幅近10%，三桶油今日亦逆市下跌，油股應該點操作？

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