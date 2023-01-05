【產經直播】中港通關 港股升勢延續？
2023年01月05日 16:31
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恒指周四(5日)衝高後升幅收窄。恒指高開502點，衝破二萬一關，其後一度擴大至升602點，見21,396點，創近6個月高位，但很快升少截，而港府午後召開記者會正式公布中港兩地通關安排，也未能再帶動大市收復失地，收市升259點，報21,052點，成交1,741億元。港股連升第4日，但向上動力似乎放緩，嚟緊回吐壓力大？
中港兩地終敲定1月8日免檢疫通關，有咩復常概念股可炒作？內地餐飲股齊向上，海底撈(06862)同系特海(09658)更爆升兩成半，九毛九(09922)、呷哺呷哺(00520)亦分別升5.2%和1.8%，睇好邊隻有潛力？
反映中概股的金龍中國指數隔晚大升逾8%，科網股領漲，騰訊(00700)10送1分派美團(03690)除淨，今日衝高突破360元關，創半年新高，惟其後收市升幅縮窄至1.4%，收市347元。相反，美團相對強勢，收市保持半成升幅，反映市場對美團的信心未受減持影響？今日除淨後兩隻股份又應該點部署？而阿里巴巴(09988)收升3%，但「紅底股」地位得而復失，投資者要小心超賣，唔好高追？
另外，大行瑞信發表報告，維持快手(01024)「跑贏大市」評級，目標價由88元升至100元，上調今明兩年每股經調整盈利預測，北水更持續淨買入快手，快手現價可以先吸納？
環球經濟增長前景欠佳，加上內地疫情可能增加經濟重啟的憂慮升溫，國際油價連續第二天下滑，紐油周三收市每桶報72.84美元，過去2天累計跌幅近10%，三桶油今日亦逆市下跌，油股應該點操作？
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