海通國際：「美股還有一跌」難免波及港股籲謹慎

海通國際集團資產管理業務主管及董事總經理王勝祖表示，中港兩地通關從宏觀層面而言是利大於弊，加上港股已連續三年跑輸全球主要市場，並處於「超跌」狀態，目前只是見到技術面反彈，還未看到基本面的好轉。雖然恒生指數今年有望錄高個位數正回報，但提醒美股上半年將受經濟衰退及企業盈利下調所影響，直言「美股還有一跌」，屆時難免波及港股，建議保持謹慎。

該行表示，考慮到政策對投資及行業配置的影響愈發明顯，中長期的投資角度需要集中在二十大明確支持的產業方向，及部分有望出現「困境反轉」的板塊。港股方面，建議「超配」行業包括可選消費、必需消費、能源、醫藥及房地產，「標配」行業有材料、金融、公用事業及通信，另「低配」IT及工業。另該行建議低配歐美股市，適度高配日本。

該行的私人財富管理投資總監及董事總經理陳彥甫表示，以互聯網為主的中資科技股監管暫時未見進一步收緊，相信監管已經見底，且遊戲版號恢復發放，中概股自美退市擔憂也暫時解除。他指，中國互聯網公司很多都是消費相關，隨着防疫政策放鬆、內地經濟及消費復甦，有利互聯網行業基本面的修復。去年行業第三季業績基本超出預期，即使市場本身預期很低，仍帶來了一些正面驚喜，作為過去兩年的領跌板塊，「就算是估值修復、均值回歸……還是有很大空間」。

陳彥甫表示，從私人銀行角度而言，不管公司或者同行的客戶在資產配置上普遍保守，主要是現金類資產，如貨幣市場基金或者定存，部分原因乃這一類收益逐步提高。雖然去年最後兩個月港股已經明顯反彈，但私人銀行客戶還沒有大舉往股市配置。他補充，這也可以解讀為還有很多流動性，很多保守資金沒轉向風險資產。在另類投資方面，投資者興趣有所提高，但是配置比例不見得有大幅提高，或者說還沒達到理應達到的水平。除了需要時間教育，以香港或者亞洲為主的對沖基金的策略、風格還需更多樣化。