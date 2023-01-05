專家樓評：防疫放寬　樓市喜迎春

今年樓價反覆下跌，至今已跌超過14%，重返5年半前水平，更較歷史高位回落約17%，部分地區及屋苑亦出現超跌情況。隨着港府公布多項優化防疫安排，包括取消「疫苗通行證」及檢疫令，以及撤銷限聚令等措施，為內地與香港通關開路，本港經濟將有望逐步走出困局，帶動明年首季樓市回暖速度有加快迹象，相信陽春市將提早來臨。

疫情持續近3年，近年多國已紛紛踏上復常之路，港府近日終宣布取消大部分防疫措施，為社會全面復常開路。內地與香港通關效應刺激，市場正準備迎接通關機遇，相信短期內樓價及交投均有望回穩，甚至掉頭回升。差估署最新公布的11月份私宅樓價指數連跌第6個月，按月大跌3.33%，為14年來最大單月跌幅。事實上，上述數字略為滯後，今年樓價已調整約一成半，相信對有需要自住的上車及換樓客而言入市成本降低不少，具有一定吸引力，市場仍有不少具實力的買家伺機入市。

根據香港置業旗下分行統計數字，於聖誕4天長假期，十大屋苑共錄得約26宗買賣，反映市場成交由低位反彈。與此同時，綜合全港20大主要屋苑一星期(12月19日至12月25日)二手買賣錄64宗二手成交，對比(12月12日至12月18日)的57宗按週增加約12.3%，創近8個月新高，上述兩個信號均顯示二手市場已在解凍。至於新盤市場方面，雖然發展商將推盤目標放在明年首季，不過近日大手買家重現市場，搶閘入市密密掃貨，可見豪客購買力仍然存在。

值得留意，香港息口仍然受制於美國持續加息陰霾影響，故購買力仍要視乎通關後本港經濟表現，加上明年初農曆新年將至，短期內買家入市仍然審慎，樓市氣氛以及成交量相信有望在農曆年後谷底回升，呈現旺市格局。倘若有好消息或者市場明朗化，料樓市最快明年中呈現更大突破，預期明年樓價「先跌後彈」，觸底反彈10%或以上。至於成交方面，市場趨向明朗化，預測明年新盤銷售將按年反彈逾6成至約1.5萬宗水平；而二手成交則按年反彈逾2成至約4.5萬宗水平。

香港置業行政總裁 馬泰陽(Dave Ma)