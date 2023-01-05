貿發局：去年首三季中港陸路物流按年跌53%

中港兩地通關在即，香港貿易發展局研究總監范婉兒出席活動表示，物流是本港出口最重要的一環，2022年首9個月中港跨境陸路物流按年跌53%，令港商從內地取貨、運輸成本及時間增加，成為最大的障礙，亦大大影響本港出口。跨境陸路運輸已於12月率先開通，司機可以到內地的工廠取貨，相信農曆年後跨境物流開始理順，並預期可從4月出口數字大幅反彈反映。

貿發局於去年12月中旬時預測今年全年香港出口增長5%，范氏指，有關估計已假設第二季全面跨境物流暢順、中港兩地通關順利，如果表現勝預期，有機會再上調預測，反之亦然，2023年焦點是內地重新開放經濟，而內地佔本港進出口超過一半，對香港貿易的影響遠大於其他市場。

她又提醒，雖然目前有許多利好因素，但主要來自內地市場，其他地區有走下坡的迹象，而全球的氛圍不一，現仍有不明朗因素，包括歐洲經濟衰退、美國仍處加息周期等，將影響當地消費者消費意欲，須關注對需求的影響。

范婉兒相信，亞洲國家增長相對快，東盟將會成為另一出口增長亮點，而內地亦透過放寬貨幣政策支持經濟，加上近期環球供應鏈已經理順，運輸成本回落，隨着今年美元有機會轉弱，原材料價格應不再如去年般大幅波動，有助支持出口反彈。

至於會展業務方面，她指出，中港通關對會展業務「肯定」有正面作用，留意到許多海外買家期待在香港平台，與內地廠商或供應商接觸，即使在政未宣布通關前，最新幾個展覽已有海外買家及國內團來港，主要集中在廣東省及江蘇省，但相信通關後會有更多其他省市的廠商或供應商，會參加本港的展覽。另外，貿發局將舉行的展覽活動中，例如玩具展、教育展等，貿發局的同事已重新接觸國內的參與商，相信要一段短時間適應，才能完全復常。