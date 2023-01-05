滙豐劉晶：中國首季錄負增長　次季始強勁復甦

中國迅速開關，滙豐銀行環球研究大中華區首席經濟學家劉晶預期，中國經濟今年首季錄負增長，即使國內各地復甦各異，但中國重新開放，為經濟帶來有力支撐，料將於今年第2季開始強勁復甦，全年國內生產總值(GDP)達5%，而今年消費可達8%年增長，增速與疫情前水平相若。

她指，留意到部分已過了疫情最峰期的城市經濟已開始反彈，例如三亞。不過，中國完全走出疫情的過程中，各地及各行業復甦步伐並不平衡。另外，內地財政部早前表示今年會採取擴張政策，包括減税，減費及增加投資等。劉晶相信，人民銀行仍會採取寬鬆的貨幣政策，上半年或會降準50基點。雖然現時資本市場情緒樂觀，但實體經濟在轉換期期間，仍需要政策「呵護」。

人民幣兌美元匯價方面，劉晶預期今年美元將會走弱，意味着人民幣走強，而今年中國經濟反彈，美國則承壓，亦會令人民幣基本面有更多支持，該行預期年底人民幣可見6.9水平。

至於香港市場方面，她提到，美國去年大舉加息，香港基於聯繫匯率機制而「跟加」，推高融資成本，令本港投資活動減少，加上中國去年經濟表現不是特別好，導致香港去年經濟表現疲弱。事實上，香港與內地的經貿活動、投資、人員等各方往來緊密，相信中國經濟重新開放，將帶動本港不同相關行業，包括旅遊業、地產，並引述該行去年預測香港2023年本地生產總值(GDP)逹3.5%，但當時並未預料到中港兩地今個月內通關及內地快速重新開放，相信實際表現會勝預測。