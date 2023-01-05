美國爆裁員潮　科技巨企帶頭炒人　留彈藥渡經濟寒冬

美國商界對經濟前景缺乏信心，故不斷裁員以節省成本，希望為即將來臨的挑戰保留更多彈藥。此前已計劃裁員的美國科網巨企亞馬遜(Amazon)正式宣布，將削減逾1.8萬個職位，即相當於該企員工總數(計及倉庫合約員工)的1.2%以及企業正式員工的約6%。值得注意的是，今次實際裁員數目遠多於先前估算的一萬人。

亞馬遜行政總裁賈西(Andy Jassy)表示，將在1月18日開始陸續通知受裁員影響的員工。他指出，今次裁員涉及多個部門，主要包括電商業務、體驗與技術(PXT)等。他又謂，公司在過去一段時間經歷了「不確定和困難的經濟狀況」，並料這種情況會持續下去，相信在大規模裁員及取消招聘後，公司將更有創造力、策略及競爭力。

由於亞馬遜是美國第二大的私營企業僱主，計及倉庫員工的話，其聘用人數高達150萬人，因此其招聘決策對於勞動力市場具有指標作用。今次也是近來的科技企業裁員潮之中，炒人數目最多的一次。分析指出，接連有企業裁員，很大程度上反映了經濟前景正在急劇惡化。

Saleforce關閉部分辦公室

另邊廂，道指成分股、客戶關係管理軟件公司Saleforce日前亦宣布裁員及縮減辦公空間。該企計劃削減約10%的職位，相當於近8,000名員工，並計劃關閉部分辦公室以節省成本。該企聯合創始人兼行政總裁Marc Benioff於發給員工的電郵中承認，他要為公司此前的過度擴張負上責任；又指由於疫情期間公司收入大幅增長，故大舉增聘人手，最終導致現時於經濟衰退期人手過剩。