珀麗灣三房呎價再跌穿1萬　持貨6年升值2%

大型屋苑成交呎價再跌穿1萬，馬灣珀麗灣三房單位，減價40萬元，以598萬元成交，呎價約9,787元，單位逾6年帳面僅升值逾2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯楊宜貞表示，鰂魚涌海怡半島27座中層F室，實用面積743方呎，套三房連儲物室間隔，望山景，獲外區用家垂青，並以1,118萬元成交，呎價約15,047元。

●中原黃家俊指，薄扶林碧瑤灣19座中層C室，實用面積約1,363方呎，套三房及工人房間隔，以2,200萬元易手，呎價約16,141元，原業主於2010年以1,475萬元買入，持貨約12年帳面獲利725萬元，單位升值約49%。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角富澤軒高層A室，實用面積約332方呎，原則屬兩房間隔，現改為開放式設計，放盤約兩個月，終減價近15%，最終成交價495萬元，呎價約14,910元，售價比較約兩年前同類型單位回落約21%，呎價創屋苑近8年的新低。

●中原黎妙蘭透露，柴灣杏花邨去年12月錄得28宗買賣，屋苑19座中層2室，實用面積約595方呎，三房間隔，享海景，以880萬元易手，呎價約14,790元，買家屬於用家。

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九龍區

●香港置業王英傑稱，荔枝角美孚新邨5期蘭秀街22號高層B室，實用面積約508方呎，兩房間隔，望內園景，以650萬元放盤約兩星期後，獲區內客接洽，雙方經議價後減價約41萬元，以約69萬元成交，呎價約11,988元，高市價約2%。

●香港置業黎俊華指，長沙灣碧海藍天3座高層E室，實用面積約510方呎，兩房間隔，享全海景，以約1,020萬元放盤4個月，吸引外區客洽詢，累減150萬元或減幅近15%，以870萬元易手，呎價約17,059元。

●中原許永生表示，長沙灣宇晴軒3座高層C及D室，實用面積合共約921方呎，套三房加多用途房間隔，原先叫價1,550萬元，新買賣雙方議價後，終降價100萬元，以1,450萬元易手，呎價約15,744元，新買家為外區客。

●中原曾文慧透露，旺角利奧坊‧曉岸2座中層B室，實用面積約259方呎，一房間隔，擁開放式廚房，望樓景，去年8月以580萬元放售，現累減80萬元或約14%，以500萬元易手，呎價約19,305元。

●中原廖忠堅表示，藍田滙景花園11座中層B室，實用面積約612方呎，三房間隔，享內園景，最初開價820萬元，買賣雙方議價後，累減62萬元或8%，以758萬元，呎價約12,386元，新買家為同區換樓客。

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新界區

●美聯胡國源稱，馬灣珀麗灣18座低層D室，實用面積約611方呎，三房間隔，享內園景，附裝修，開價638萬元，外區換樓留意屋苑多時，見最近樓價回落，趁通關前出擊，議價40萬元，終以598萬元成交，呎價約9,787元，單位逾6年帳面升值逾2%。

●中原范德輝表示，房協青衣綠悠雅苑2座高層E室，實用面積約535方呎，兩房間隔，享海景，去年6月放盤，未補價第二市場最初叫價720萬元，但一直未獲承接，多次降價累減70萬元，以650萬元沽出，呎價約12,150元 。

●利嘉閣譚健偉指，荃灣環宇海灣6座高層C室，實用面積約684方呎，套三房間隔，望市景，原先叫價約950萬元放售，新近獲買家洽購，議價後累減約30萬元，以約920萬元易手，呎價約13,450元。

●美聯馮根明稱，元朗朗城滙3座中層C室，實用面積約719方呎，套三房間隔，新買家為區內首置客，原業主移民，開價1,260萬元，劈價190萬元，最終以1,070萬元蝕讓單位，呎價約14,882元，原業主持貨滿3年，帳面虧蝕107萬元，期內物業貶值約9%。

●利嘉閣鄭天樂稱，葵涌華景山莊6座低層C室，實用面積約606方呎，兩房間隔，成交價648萬元，呎價約10,693元，新買家為區外上車客，單位原先開價650萬元，累減2萬元沽出。

●中原連殷彤表示，屯門居屋澤豐花園1座低層E座，實用面積約577方呎，三房間隔，去年9月於已補價自由市場以450萬元放盤，經買家議價後，終以380萬元沽出，呎價約6,586元，新買家為年輕女上車客，獲母親資助置業。

●祥益袁思賢指，屯門彩華花園D座低層8室，實用面積約651方呎，套三房間隔，區內首置客見屋苑鄰近家人，方便照應，獲減價2萬元，遂便決定以478萬元購入自住，呎價約7,343元，屬低市價。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋悅湖山莊1座低層A室，實用面積約584方呎，三房間隔，同屋苑客有意轉換空間較大的單位，放售自住兩房單位後，隨即在已補價自由市場以470萬元購入上述三房戶，呎價約8,048元。

●世紀21奇豐周晉廷表示，粉嶺公屋祥華邨祥德樓低層A4室，實用面積約381方呎，兩房間隔，享山景，放盤1年，未補價第二市場叫價248萬元，獲同區綠表買家洽購，減價58萬元，終以190萬元成交，減幅約23.4%，呎價約4,987元。

●中原劉德興指，粉嶺碧湖花園2座低層C室，實用面積約441方呎，兩房間隔，放盤時開價約490萬元，議價後以466萬元易手，呎價約10,567元，累減約24萬元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田御龍山6座低層D室，實用面積約775方呎，三房連儲物室間隔，望園景，放盤半年，叫價1,320萬元，累減100萬元至1,220萬元沽售，減幅約7.6%，呎價約15,742元。

●美聯李光浩稱，火炭駿景園5座低層C室，實用面積594方呎，兩房間隔，享內園景，原業主換樓，原開價820萬元，減價30萬元，以790萬元售予區內分支家庭客，呎價約13,300元。

●世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田帝堡城6座高層B室，實用面積約836方呎，套三房連工人房間隔，望山景，原先叫價1,300萬元，放盤達兩年10個月，累減295萬元，減幅達約22.7%，終獲買家以1,005萬元承接，呎價約12,022元。

●中原陳敬天稱，沙田第一城1月暫錄約6宗二手買賣，屋苑38座中層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，放盤時開價約493萬元，放匙盤短短一日即獲承接，日前議價後以488萬元易手，累減5萬元，呎價約16,053元，新買家為上車客。

●中原黎宗文指，大圍柏傲莊I第3B座中層C室，實用面積約723方呎，套三房間隔，去年12月月租開價約3萬元，日前議價後以2.85萬元租出，呎租約39.4元，新租為外區家庭客，以2020年購入價計，租金回報率約2.7厘。

●中原侯惠良透露，大圍區1月暫錄約6宗二手買賣，名城暫錄約4宗，包括1期3座北翼低層C室，實用面積約842方呎，套三房間隔，去年9月放盤時開價約1,700萬元，議價後以1,380萬元易手，呎價約16,390元，累減約320萬元，新買家為外區換樓客。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山新港城K座低層7室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望園景，放盤1個月，原先叫價530萬元，「象徵式」減10萬後，以520萬元獲買家承接，呎價約14,325元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山區1月暫錄約14宗二手買賣，同期錄約12宗相若，馬鞍山中心4座中層A室，實用面積約590方呎，三房連儲物房間隔，開價約800萬元，零議價易手，呎價約13,559元，新買家為用家。

●美聯林莊姿稱，西貢金苑E座連天台頂層戶，實用面積約1,063方呎，入則內置樓梯上天台，連車位，套三房設計，吸引用家承接，項目原先放盤叫價1,650萬元，議價後以1,450萬成交，減價200萬元，呎價約13,641元。

●中原黃仕斌表示，將軍澳日出康城晉海2B座高層A室，實用面積約1,066方呎，套四房間隔，另設工人套房，享海景，最初開價2,600萬元，減930萬元或約36%，以1,670萬元成交，呎價約15,666元，原業主持貨5年多，帳面蝕566萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳嘉悅二座低層J室，實用面積約576方呎，套兩房間隔，新買家是同區居屋業主，早前售出自住單位，以930萬元購入上址，呎價約16,146元，比對於半年前同類型單位成交價，顯著回落約15%。

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