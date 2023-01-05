康希諾稱其mRNA新冠疫苗取得積極數據

這次研究的對象是一批以往接種過3劑滅活疫苗(如科興)的人群。該公司稱，加強接種一劑CS-2034，安全性良好，總體不良反應以輕度為主，「不良反應發生率及嚴重程度顯著低於文獻報道的已上市mRNA疫苗」。老年人亞組的安全性優於成年人亞組。

免疫原性方面，真病毒中和抗體檢測結果顯示，CS-2034加強後28天針對原型株、Omicron BA.1變異株的中和抗體幾何平均滴度(GMT)分別為877、293，分別是滅活疫苗同源加強的27和23倍。針對當下流行的Omicron BA.5變異株開展了交叉中和抗體動力學研究，發現在免後7天，抗體水平即達峰值，GMT為407，為滅活疫苗同源加強的29倍。CS-2034加強在60歲及以上的老年人亞組也可誘導較高中和抗體，免後7天針對Omicron BA.5變異株GMT為296，為滅活疫苗同源加強的23倍。

康希諾續稱，該疫苗目前尚處臨床研究IIb期，進度符合預期。不過，要留意的是，國內截至目前已有13款新冠疫苗獲得國家藥監批准附條件上市或緊急使用，3款被列入世界衞生組織(WTO)的緊急使用清單，另有多款處在臨床試驗階段，所以康希諾新冠疫苗未來的市場銷售仍將面臨較為激烈的競爭態勢。

康希諾另外表示，目前商業化和在研的產品都是預防性疫苗，而最近市場關注的焦點，像莫德納開發的腫瘤及癌症疫苗是一種治療性疫苗，該企搭建mRNA平台技術，並不限於新冠疫苗的開發，未來也將進一步豐富mRNA產品管線，mRNA技術平台的潛力才是公司看重並且決定進行投入的原因。