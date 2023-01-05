豪宅新盤受惠通關交投轉熱 西半山三房售6300萬
2023年01月05日 21:28
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樓市氣氛受通關消息帶動，豪宅新盤的交投明顯加快，西半山項目最新透過招標以逾6,300萬元沽出一伙三房單位。
●西半山大學閣三房戶6,368萬元沽
通關在即的利好消息帶動下，近日豪宅新盤成交顯著增多。華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周四(5日)招標沽出第1座2樓A室，實用面積1,584方呎，採三房間隔，設私人升降機大堂，連同1個車位以6,368萬元成交，呎價約40,202元。據悉，該盤開售至今，累售17伙，總成交金額約13.97億元。
●何文田128 WATERLOO四房2,950萬元招標沽出
一手市場的大額交投加快，萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周四(5日)錄得今年首宗成交，透過招標形式以2,950萬元沽出一伙四房戶。
上述最新沽出的單位為5樓H室，實用面積1,258方呎，採四房雙套連儲物室間隔，成交呎價約23,450元。發展商同日公布，加推兩伙四房戶招標出售，分別為11樓H室及12樓H室，招標期由下周一(9日)起至6月30日。據悉，項目由開售至今，累計售出45伙，連同車位計銷售金額逾10億港元，單位平均呎價逾33,500元。
●元朗錦田南錦上路站柏瓏II三房1,462萬元沽
由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏II，錄得今年開齋成交，最新沽出10座12樓A3室，為實用面積758方呎的三房戶，以1,462.8萬元成交，呎價約19,298元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期5日內沽18伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，5日之內沽出18伙，涉及7,805.11萬元。當中，最新售出單位為E座1樓22室，為實用面積301方呎的一房單位，成交價417.84萬元，呎價約13,882元。
●啟德尚‧珒溋下周一起招標賣四房連天台戶
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，最新上載銷售安排，落實下周一(9日)起招標發售1伙四房特色戶，為第1座40樓A室，為實用面積2,240方呎，連700方呎平台及1,764方呎天台。招標期截至1月13日。
●旺角Larchwood削減折扣優惠
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，周四(5日)上載修改部分價單，取消早前提供的大部分折扣優惠，個別價單削減的折扣達15%。
以價單3號為例，最新已取消120天現金及建築期付款計劃，其他包括「宏地薈」會員折扣、「空間增值」優惠等，原本最高可達15%的折扣都已全部削減。該價單中的入場戶為5樓H室，屬實用面積204方呎的開放式戶，早前的折實價為460.02萬元，惟最新價單之下，售價為541.2萬元，呎價26,529元，但最新仍可獲家具現金津貼折扣及提前付清餘額現金回贈優惠。
●旺角利奧坊‧壹隅兩房交易告吹
恒基地產(00012)旺角利奧坊‧壹隅近日銷售步伐加快，惟最新錄得交易告吹個案。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的第1座15樓A室，為實用面積447方呎的兩房單位，原本於上月23日以1,036.25萬元沽出，呎價約23,182元，但交易最新列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。
●沙田大圍站柏傲莊III累錄411宗終止交易個案
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計錄得的終止買賣個案達411宗，佔成交量846宗近49%，而涉及總成交金額逾62.7億港元。據一手成交紀錄冊顯示，項目新近增加1宗個案，為8B座28樓E室，實用面積475方呎，兩房間隔，原本於去年6月以948.9萬元成交，當時呎價19,977元，惟交易已於昨(4日)終止。