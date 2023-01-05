豪宅新盤受惠通關交投轉熱　西半山三房售6300萬

樓市氣氛受通關消息帶動，豪宅新盤的交投明顯加快，西半山項目最新透過招標以逾6,300萬元沽出一伙三房單位。

●西半山大學閣三房戶6,368萬元沽

通關在即的利好消息帶動下，近日豪宅新盤成交顯著增多。華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周四(5日)招標沽出第1座2樓A室，實用面積1,584方呎，採三房間隔，設私人升降機大堂，連同1個車位以6,368萬元成交，呎價約40,202元。據悉，該盤開售至今，累售17伙，總成交金額約13.97億元。

●何文田128 WATERLOO四房2,950萬元招標沽出

上述最新沽出的單位為5樓H室，實用面積1,258方呎，採四房雙套連儲物室間隔，成交呎價約23,450元。發展商同日公布，加推兩伙四房戶招標出售，分別為11樓H室及12樓H室，招標期由下周一(9日)起至6月30日。據悉，項目由開售至今，累計售出45伙，連同車位計銷售金額逾10億港元，單位平均呎價逾33,500元。

●元朗錦田南錦上路站柏瓏II三房1,462萬元沽

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期5日內沽18伙

●啟德尚‧珒溋下周一起招標賣四房連天台戶

●旺角Larchwood削減折扣優惠

以價單3號為例，最新已取消120天現金及建築期付款計劃，其他包括「宏地薈」會員折扣、「空間增值」優惠等，原本最高可達15%的折扣都已全部削減。該價單中的入場戶為5樓H室，屬實用面積204方呎的開放式戶，早前的折實價為460.02萬元，惟最新價單之下，售價為541.2萬元，呎價26,529元，但最新仍可獲家具現金津貼折扣及提前付清餘額現金回贈優惠。

●旺角利奧坊‧壹隅兩房交易告吹

●沙田大圍站柏傲莊III累錄411宗終止交易個案