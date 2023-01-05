友邦人壽回應償付能力數據問題 已於去年第三季完成整改

內媒報道，中國銀保監會周四(5日)發布消息稱，銀保監會財務會計部(償付能力監管部)近日發布《關於四家保險公司償付能力數據不真實問題的通報》，對友邦人壽等4家保險公司的償付能力數據不真實問題進行了通報。

友邦人壽表示，通報主要涉及公司2022年一、二季度償付能力數據報告中的計算差錯。按正確計算，公司一季度核心償付能力充足率應由233.98%調整為234.08%，上升0.10%，綜合償付能力充足率應由389.82%調整為389.93%，上升0.11%；公司二季度核心償付能力充足率應由220.41%調整為220.40%，下降0.01%，綜合償付能力充足率應由374.26%調整為374.23%，下降0.03%。公司已公布的2022年三季度償付能力數據為整改後結果，核心償付能力充足率228.01%，綜合償付能力充足率379.76%，風險綜合評級AAA，償付能力滿足監管要求。

友邦人壽指，對於監管通報的問題，公司高度重視，並已經於2022年三季度完成整改。公司將引以為戒，持續提升償付能力管理工作質效，防範類似問題的再次發生。