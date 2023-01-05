去年錄900宗二手蝕讓！最誇張持貨8年貶38%

香港樓市面對逾10年的最大跌市，去年不少業主都要蝕讓套現。綜合市場資料，2022年全年出現至少約900宗帳面貶值的住宅轉手個案，料為多年來罕見。樓市持續旺市不旺價，荃灣朗城滙套三房戶以「蝕本價」沽，約3年帳蝕逾100萬元。不過，有市場人士指，中港即將通關利好樓市，並調高今年樓價升幅。

綜合市場資料，去年帳面貶值個案蒸發樓價金額共逾12.8億元，若單計11月及12月，蝕賣個案更連續兩個月都突破140宗水平。事實上，期間蝕售的單位，佔逾70%的持貨期僅約4年或以內，當中涉及逾340宗成交的原業主是於2018年入市，而佔逾310宗，則於2019年樓市高峰期間或以後入市。

去年全年二手樓價跌約15%，惟個別心急業主，願以較大折讓吸客，去年佔逾17%貶值個案的樓價帳面蝕幅達15%以上。如佐敦珀‧軒高層A室，屬實用面積約246方呎的迷你單位，上月以388.8萬元登記轉手，近8年間單位帳面貶值約38%。

10大屋苑過往樓價較為「穩陣」，2022年全部失守見紅，合共錄至少約77宗貶值個案。當中沙田第一城約28宗佔最多，其中，實用面積約484方呎三房戶，去年賣620萬元，約4年多帳面貶值逾22%。其次為荔枝角美孚新邨，出現約9宗，而紅磡黃埔花園及將軍澳新都城各錄約7宗。

市場亦有不少半新盤損手。屯門御半山期內就錄約18宗帳面貶值成交。而近年供應較多地區去年都現蝕讓潮，如大埔白石角雲滙有約17宗，將軍澳日出康城LP6都錄約11宗同類個案。

踏入2023年二手市場繼續錄得蝕讓。美聯馮根明稱，元朗朗城滙3座中層C室，實用面積約719方呎，原業主移民，開價1,260萬元，劈價190萬元，以1,070萬元沽，呎價約14,882元。原業主持貨滿3年，帳面虧蝕107萬元，期內物業貶值約9%。

花園城蝕70萬易手

細價上車盤情況相若。中原黎宗文表示，沙田花園城1期雅芳苑中層G室，實用面積約301方呎，累減45萬元，以435萬元易手，呎價約14,452元。原業主持貨約4年帳面蝕讓約70萬元。

樓價回落，加上香港與內地通關在即，帶動近日交投轉快。該行王秀芬透露，鰂魚涌太古城1月已錄約6宗買賣，包括衛星閣低層C室兩房戶，實用面積約582方呎，售價880萬元，呎價約15,120元。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表稱，中港通關料刺激「北水南湧」，樓市爆發「大陽春」條件已齊備，他並再次調高樓價預測，由原來的全年升約10%，改為全年估計升約10至15%。