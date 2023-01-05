美股道指跌逾300點　恒指夜期穩守21000關

市場靜待周五的非農就業數據公布之際，美股3大指數周四早段全線下跌，道指跌322點，至32,947點；標指跌35點，至3,817點；以科技股為主的納指跌117點，至10,341點。港股夜期報21,164點，跌53點，高水112點。

摩根大通認為，隨着聯儲局進一步收緊貨幣政策，標指將跌至3,600點，即較目前水平低逾6%。該行首席股票策略師Dubravko Lakos表示，目前市場對企業盈利的預期依然過高。就目前而言，雖然市場分析員普遍預期標指10大成分股今年盈利會增長10%，但他認為上半年企業將面臨相當大的逆風，理由是部分商品價格有所回落，薪酬增長卻居高不下，對企業利潤率來說是非常糟糕的組合。

無獨有偶，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson亦指出，近期科技企業的大規模裁員來得太遲，恐進一步損害企業盈利。他解釋指，科技企業是「增長型公司」，不擅長削減成本，這些企業於所有時期都希望能積極投資，故拖延了削減開支的時機，故需要更長時間才能讓利潤率恢復。

企業消息方面，電商巨頭亞馬遜宣布裁員1.8萬人，遠高於早前計劃的1萬人，涉及企業員工總數約6%。亞馬遜股價跌0.7%。

蘋果公司(Apple Inc.)日前跌穿兩萬億美元市值後再迎來噩耗。法國監管機構指，Apple在未經同意的情況下，將當地用戶的個人資料用於定向廣告，違反《一般資料保護規範》，對其處以800萬歐元的罰款。券商Wedbush亦發表報告，把Apple目標價下調12.5%至175美元，理由是公司似乎因需求疲弱而削減訂單、亞洲供應鏈情況好壞參半。Apple股價早段跌0.11%。

共享辦公室WeWork早前向大股東軟銀旗下的願景基金2號發行2.5億美元的兩年期債券，刺激股價周三全日漲26.43%，惟周四早段回吐8.9%。