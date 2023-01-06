東方日報B2：港營商趨樂觀　今年零售望彈一成

中港兩地通關在即，本港企業亦對前景轉趨樂觀，反映港企營商信心強弱的標普香港採購經理指數(PMI)上月雖然連續第4個月處於50以下的收縮區域，但按月反彈0.9個百分點至49.6，創4個月新高。現時各界普遍預期，通關後今年本港經濟將恢復溫和增長，有投行亦估計今年零售商可守得雲開，營業額反彈接近一成。

國際信貸評級機構標普指出，上月港企商業活動為4個月來首度擴張，就業水平亦隨產出溫和上升，即使原料和人工等成本漲幅創下9個月新高，也能夠轉嫁出去，預期本港經濟今年增長2.8%，扭轉去年收縮3%的弱勢。香港大學香港經濟及商業策略研究所預測，今年本港經濟可望恢復增長，增幅料為2.5%。

香港出口信用保險局諮詢委員會主席吳宏斌坦言，過去一年內地厲行嚴苛的防疫措施，港商處境十分艱難，接單時需「講魄力講膽識」，期望內地最終能夠撤銷所有防疫措施，令各行各業全面復常，預料廠商生意要農曆新年過後或第二季才明顯改善。

香港貿易發展局研究總監范婉兒稱，去年首9個月中港跨境陸路物流按年跌53%，增加港商從內地取貨和運輸成本及時間，大大影響本港出口，幸好跨境陸路運輸已於12月率先開通，司機可到內地工廠取貨，預期新年過後跨境物流能回復暢順，可從4月出口數字大幅反彈反映。

投行摩根士丹利估計，本港上月零售銷售應該按年倒退3%，主要是2021年同期基數較高，而且更多市民外遊，不少市民亦已經在去年10月使用新一輪消費券。不過，中港通關可以補充零售商的元氣，預測今年本港零售銷售可錄得9%的增長，扭轉去年全年跌1%的頹勢。

會展業務方面，范婉兒認為，中港通關肯定有正面作用，留意到許多海外買家期待在香港接觸內地廠商或供應商，即使政府未宣布通關，最新幾個展覽已有海外買家及內地團來港，通關後可望有更多其他省市的廠商或供應商來港參展，適應一段短時間後應可完全復常。

然而，通關並非萬靈丹，海外需求正在「發軟蹄」，其中標普強調，港企上月新增訂單仍在萎縮。港大亦指，發達經濟體「收水」會令本港今季經濟增長只有1%。范婉兒則提醒，現時利好因素主要來自內地市場，其他地區有走下坡的迹象，歐洲經濟衰退和美國仍處加息周期等會影響當地人的消費意欲。該局早前預測今年香港出口增長5%，已假設第二季全面跨境物流暢順和中港兩地通關順利，若表現遜預期或會下調預測。

吳宏斌表示，通脹急升推高物價及生產成本，主要國家大舉加息抗通脹，既加重企業利息開支，亦影響銷路，信保局去年延續各項支援措施及「百分百信用限額提升計劃」，以減輕出口商的經營成本，並把握商機，而有關支援措施已延長至6月底。

面對歐美經濟或會拖港商生意和香港經濟復甦的後腿，吳宏斌認為，港商可藉粵港澳大灣區及《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）拓展內地、東盟及其他市場。為支持香港出口商把握在大灣區發展機遇，信保局亦把承保範圍擴大至出口商在內地持有過半股權的子公司與內地買家之間的交易，以應對在內地拓展業務的風險。

范婉兒亦相信，亞洲國家增長相對較快，東盟將會是另一出口增長亮點，內地亦透過放寬貨幣政策支持經濟，加上近期環球供應鏈已經理順、運輸成本回落，隨着今年美元有機會轉弱，原材料價格應不再如去年般大幅波動，可支持出口反彈。