人民幣延交易時間　分析：顯示去美元化決心

為推動人民幣國際化，內地由周二起延長在岸人民幣交易時間，帶動人民幣匯價走強，其中人民幣兌每美元中間價連升第四日，周四報6.8926，較上日調高205點子；在岸價及離岸價均在6.87水平爭持。

隨着人行延長在岸人民幣交易時間，分析指此舉表明其「去美元化」雄心。據外匯交易中心數據顯示，在周二首日新增的三個半交易小時內，包括中資大行、股份制銀行、外資行等16家機構達成共1.28億美元交易，約佔全日成交量的0.4%。

此外，中國人民銀行公布的資產負債表數據顯示，11月末央行外匯佔款為21.377萬億元人民幣(下同)，較10月增加636億元，增幅創2014年5月以來單月最高。人行解釋，是與以外匯形式交存的人民幣存款準備金置換回人民幣所致有關。

由於外匯佔款是人行購買外匯資產而對應發行的人民幣，變動主要受央行買入或賣出外匯影響，惟適逢去年11月在岸人民幣匯率曾跌穿7.3算，外匯佔款卻明顯增加，少不免引發市場疑惑。

對此，人行有關部門負責人稱，佔款上升是因近期部分商業銀行將有關外匯資金逐步置換回人民幣形式來交存存款準備金，而置換則後體現為資產負債表中「外匯」科目餘額增加所致。

人民幣走勢方面，國泰君安國際首席經濟學家周浩則預期，隨着強美元接近尾聲，今年人民幣匯價兌每美元看6.7，原因是今年內地經濟有望強勁復甦，政策基調亦放在國內消費。

另人行周四開展20億元的7天期逆回購操作，利率維持在2厘，公開市場單日淨回籠3,560億元，累計本周首三個交易日淨回籠達12,170億元。