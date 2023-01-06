內地電動車廠競爭大　蔚來董事長警示員工8大不足

據報李斌承認，去年疫情及突發事件「超預期」，打亂原定節奏及計劃。去年公司曾停工兩次，加上供應鏈斷裂，阻礙產能運作。

他又列舉了8項團隊不足的地方，包括交付量增速落後於內地整體智能電動車市場；應對供應波動，很多廠商的反應顯得更迅速、更高效；針對需求波動，慣性太強，調整不及時，造成了不必要的損失；新車上市前後的軟硬件質量問題影響產品口碑和聲譽；測試車事故和數據被竊取事件暴露出公司內部管理需要加強等。

另外，雖已建立用戶滿意度的反饋機制，但解決問題的閉環速度仍與用戶期望存差距；組織和團隊在過去一年中擴展過快，內部溝通效率極需提升，以及數碼管理系統不能很好支持業務的新需求，已經成為了業務發展的瓶頸，故促請對於低效的組織、團隊、流程與項目，需要進行全面的梳理和優化。