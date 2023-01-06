內地電動車廠競爭大 蔚來董事長警示員工8大不足
2023年01月06日 06:00
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（中新社圖片）
內地電動車市場競爭愈來愈激烈，內媒引述蔚來(09866)董事長李斌近日向向全體員工發信，列舉8項不足，敦促要清醒意識問題所在；又預期隨着經濟復甦，消費者恢復信心過程較長，將影響高端車業務，加上行業競爭激烈，集團優勢減少，而在反全球化趨勢下，拓展全球市場將顯得困難重重。
據報李斌承認，去年疫情及突發事件「超預期」，打亂原定節奏及計劃。去年公司曾停工兩次，加上供應鏈斷裂，阻礙產能運作。
他又列舉了8項團隊不足的地方，包括交付量增速落後於內地整體智能電動車市場；應對供應波動，很多廠商的反應顯得更迅速、更高效；針對需求波動，慣性太強，調整不及時，造成了不必要的損失；新車上市前後的軟硬件質量問題影響產品口碑和聲譽；測試車事故和數據被竊取事件暴露出公司內部管理需要加強等。
另外，雖已建立用戶滿意度的反饋機制，但解決問題的閉環速度仍與用戶期望存差距；組織和團隊在過去一年中擴展過快，內部溝通效率極需提升，以及數碼管理系統不能很好支持業務的新需求，已經成為了業務發展的瓶頸，故促請對於低效的組織、團隊、流程與項目，需要進行全面的梳理和優化。
另一方面，同業理想汽車(02015)表示，並無自建電池廠計劃，又透露月交付量或可突破4萬輛。上月該企共交付新車21,233輛，按年增50.7%，並創下單月新高。