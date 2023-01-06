溫灼培：日圓兌每美元或見126

剛進入2023年，日圓匯價便有所轉強，曾突破130兌一美元的心理關口。日圓轉強並非無因，首先是中國通關帶來的刺激。中國本月重新開放，意味可為日本帶來大量旅客，有利刺激日本經濟及對日圓帶來需求。

其次是，當地媒體報道日本央行正尋求調升2024年通脹預期，由2022年10月當時估計到2024年，日本的核心年通脹率只有1.6%，上調至2%，即達至日央行制訂的通脹目標水平，而有關行動或將在1月17日，即日央行議息會上作出。當地媒體認為，此舉意味日央行將改變其貨幣政策，由極度寬鬆變收緊。

日政府債重 難收緊幣策

日本政府債務龐大是人所共知，其債務佔國內生產總值(GDP)比率約高達250%，遠高於七大工業國集團(G7)其他成員國。正為此因，只要日央行稍稍加息，便會使日本政府債務更見沉重，這正是市場看透日央行不能加息的原因。

至於當地媒體的言論，不排除是為日央行放風，目的不是為要真正收緊貨幣政策作準備，而是口術的一種，主要是為支持日圓匯價，借助日圓強勢打擊當地通脹。

儘管市場不太相信日央行有能力收緊貨幣政策，卻擔心會用上不同手段推升日圓匯價以改善其國內通脹。再者，聯儲局一月並無議息會議，今年首個會議日期為2月2日，這解釋市場投資者傾向站在日央行這一邊，推高日圓的原因。從圖表走勢分析，日圓兌每美元下一目標料為2022年5月阻力位126水平。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培