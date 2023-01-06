道指跌339點　油價升1%

●踏入亞洲時段，美匯指數升至105.13；港匯見7.8115；離岸人民幣(CNH)報6.8858；美元兌日圓處133.32；歐元報1.052，英鎊報1.1907。金價偏軟，處1,832.94美元。油價穩升，布油升1%至78.92美元，紐油報73.97美元。比特幣變動不大，報1.68萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水180點。

●道指收報32,930點，跌339點或1.02%；標指收報3,808點，跌44點或1.16%；納指收報10,305點，跌153點或1.47%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報21,295點，升242點。

●即月恒生指數夜期收報21,379點，升162點，高水327點，成交18,994張。

●紐約期油收報每桶73.67美元，升0.83美元或1.14%；倫敦布蘭特期油收報每桶78.69美元，升0.85美元或1.09%。

●紐約期金收報每安士1,840.6美元，跌18.4美元或近1%。

●英國富時100指數收報7,633點，升48點或0.64%；德國DAX指數收報14,436點，跌54點或0.38%；法國CAC指數收報6,761點，跌14點或0.22%。

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