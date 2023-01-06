恒指好淡爭持　力守21000關

港股高開後走勢反覆，恒生指數早段最多升過187點，高見21,239點後掉頭回落，並一度跌36點，暫低見21,015點，最新仍跌10點或0.05%，至21,033點；國企指數升幅收窄至7點或0.1%，報7,180點；恒生科技指數則升2點或0.05%，報4,497點。主板成交暫逾678億港元。

其中港交所倒跌0.3%，而小米及美團跌1至2%。另阿里巴巴及騰訊升幅收窄至1%。

【09:21】恒指升逾百點 至21200點水平 阿里及滙豐漲2%

港股續升，恒生指數高開168點或0.8%，報21,220點；國企指數高開78點或1.09%，報7,250點；恒生科技指數高開58點或1.29%，報4,552點。主板成交暫約30.55億港元。

大型科網股支持大市，阿里巴巴升1.9%，至101.5元，重返「紅底股」。騰訊升1.6%，京東升1.4%至251元，小米升1.3%，美團微升0.1%，快手升0.8%，嗶哩嗶哩漲4.9%。

重磅股個別發展，滙豐控股升2.3%，單隻貢獻大市38點。建設銀行升1.2%，中移無升跌；而港交所跌0.44%。友邦保險跌2.5%，旗下友邦人壽被銀保監指償付能力數據不真實，公司回應指已於去年三季度完成整改。