再鼎醫藥曾飆46%　治肺癌藥研究達主要終點總生存期

LUNAR研究還顯示，與單獨接受免疫檢查點抑制劑治療的患者相比，接受腫瘤電場治療聯合免疫檢查點抑制劑(ICI)治療的患者的總生存期，有統計學上顯著且臨床意義的改善。接受腫瘤電場治療聯合多西他賽治療的患者與單獨接受多西他賽治療的患者相比，總生存期呈積極趨勢。

公司從NocoCure Limited處獲得在中國內地、香港、澳門和台灣地區開發和商業化腫瘤電場治療的獨家授權。

Novocure計劃在未來的醫學會議上公布LUNAR研究的全部結果。Novocure預計將於2023年下半年向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交上市前批准申請。Novocure還預計在向FDA提交申請的同時在歐盟申請CE標誌。