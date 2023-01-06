阿布扎比第一銀行放棄收購計劃　渣打照升逾4%

外媒報道，阿布扎比第一銀行(First Abu Dhabi Bank，FAB)表示，曾考慮收購渣打銀行的潛在可能性，曾對收購渣打的可能性進行了非常初步的評估，但後來放棄有關計劃。

考慮到渣打在包括英國、香港、新加坡及印度在內的眾多司法管轄區展開業務，從監管角度來看，任何交易都會變得複雜。渣打在亞洲、非洲及中東的59個市場展開業務，多年來一直因收入下降及超低利率而掙扎，並深陷中美地緣政治緊張局勢之中。

如果兩家銀行合併，料打造出一家資產規模超過1萬億美元的銀行。

渣打的最大股東是新加坡國有投資基金淡馬錫，持股16%。阿布扎比主權財富基金Mubadala擁有FAB約一半股份。FAB成立於2016年，由當時該國兩家最大銀行阿布扎比國家銀行(National Bank of Abu Dhabi)及第一海灣銀行(First Gulf Bank)合併而成。此外，FAB近年來着眼於向阿聯酋以外地區擴張，尤其是投資銀行業務。

報道又指，中東的銀行及投資基金一直受到能源價格上漲所提振，並正尋找國際機會，來部署其現金儲備，並實現經濟多元化，以不再依賴石油。