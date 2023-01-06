【高盛推介】友邦連續2日逆市跌　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周三(4日)突破90港元水平收市後，周四(5日)逆市回吐跌約2.5%，周五(6日)早段繼續回吐，早段低見86.5元後跌幅略收窄。現報87.45元，跌約1.9%。日前銀保監會通報友邦等4家保險公司償付能力數據不真實問題，友邦及後回應相關問題，指於去年第三季已完成整改。

觀察個股輪證資金流向，好倉於周四獲資金轉向流入，有約20萬元。上周五至本周三共錄得約1,030萬元資金流入淡倉後，周四獲資金轉向沽出。

友邦購11310，行使價115.65元，2023年6月6日到期，實際槓桿9.2倍，高槓桿、低街貨。

友邦購21709，行使價90元，2023年6月23日到期，實際槓桿6.2倍，貼價。

友邦牛66356，收回價80元，行使價79.4元，換股比率100，槓桿比率9.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

友邦沽29740，行使價77.95元，2023年9月21日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、低街貨。

友邦沽24193，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.6倍，中期。

友邦熊67875，收回價100元，行使價100.6元，換股比率100，槓桿比率7.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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