楊韻銳：港股未宜看淡　阿里巴巴短期值博

大華繼顯(香港)策略師楊韻銳表示，港股連日上升，部分技術指標如14日RSI已出現超買，但仍未見掉頭，且資金流仍然強勢，不排除在憧憬內地復常及中港通關等利好因素下，基金年初重新流入港股，後市不宜看得太淡，現時亦未是做淡時機。他預期恒指有機會在250天線約20,350水平整固，上方阻力則看22,000點，不妨待回調時再入場。不過，值得留意的是，市場觀望美國非農就業數據，一旦再超乎預期，或會刺激債息抽升，並打擊美股，屆時有機會拖累港股表現。