楊韻銳：港股未宜看淡 阿里巴巴短期值博
2023年01月06日 11:07
東網電視更多新聞短片
大華繼顯(香港)策略師楊韻銳表示，港股連日上升，部分技術指標如14日RSI已出現超買，但仍未見掉頭，且資金流仍然強勢，不排除在憧憬內地復常及中港通關等利好因素下，基金年初重新流入港股，後市不宜看得太淡，現時亦未是做淡時機。他預期恒指有機會在250天線約20,350水平整固，上方阻力則看22,000點，不妨待回調時再入場。不過，值得留意的是，市場觀望美國非農就業數據，一旦再超乎預期，或會刺激債息抽升，並打擊美股，屆時有機會拖累港股表現。
內地進一步為樓市鬆綁，最新有住建部支持購買首套住房，人民銀行和銀保監亦有貸款利率調整機制。不過，楊認為消息對行業幫助未必太大，且多數內房股技術上均未能升穿11月中高位，短線以波幅上落為主。揀股方面，可留意具國企背景的內房，或者銷售可回復正增長股份如華潤置地(01109)，甚至物管股。
科網股近日成為升市火車頭，楊韻銳認為，行業氣氛傾向正面。內地鼓勵平台經濟、社交電商及直播產業，而早前亦公布新一批遊戲版號，阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團整改亦有新消息，反映監管風險進一步降低。若大市出現整固，可考慮吸納相關股份。當中阿里巴巴反彈幅度落後於騰訊(00700)及美團(03690)，資金亦有流入迹象，短期具值博率，如果可企穩100港元樓上，後市可望上試120元水平。至於美團亦可受惠復常概念，不妨趁調整時吸納。