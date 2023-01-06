人行：增加綠色債券供應　有序推進產品創新

內媒報道，為進一步推動綠色債券市場向縱深發展，人民銀行副行長宣昌能在第8屆中國債券論壇上表示，2023年人行將從以下多方面着手，為綠色債券市場發展創造良好政策環境。

他提到，完善綠色債券制度規範，着力優化金融生態環境。完善綠色金融標準，逐步實現綠色債券募集資金全部用於綠色項目。逐步建立強制性評估認證制度，規範第三方評估認證市場。有序完善強制性環境信息披露框架，提高綠色債券環境信息披露質量。

此外，他建議先立後破，加快轉型金融標準研究和出台，鼓勵發展轉型債券。借鑑國際經驗，按照「成熟一項、推出一項」的原則，抓緊推進轉型金融標準研製，為更多行業低碳轉型提供金融支持依據。

他提到，增加綠色債券供應，有序推進綠色債券產品創新。在境外機構試點基礎上，加快推動符合條件的境內機構發行資金用途更加明確的藍色債券、社會責任債券等創新產品，探索發行期限更長的綠色債券，解決綠色項目和轉型項目期限錯配問題。

宣昌能稱，激勵約束並行，提升綠色債券投融資動力，簡化綠色債券發行程序，鼓勵有條件的地方政府為綠色債券認證或發行提供補貼、獎勵和擔保徵信等。

他又表示，加強綠色債券國際合作，助推金融市場高水平對外開放，充分發揮中國在綠色金融領域的領先優勢。