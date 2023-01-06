【高盛推介】騰訊連升4日　資金積極部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(5日)曾高見362.2港元，創半年新高，惟回落至347.8元水平收市，升幅收窄至1.4%，周五(6日)早段再度高開高走。早上高開約1.7%後升幅擴大，最高見359.4元。現報357.8元，升約2.9%。有報道指內地放寬疫情防控後中資股急彈，騰訊市值更達4,380億美元，成為全球第十大市值公司之一。

觀察個股輪證資金流向，好倉於周四獲資金轉向流入，有約1,380萬元。淡倉於本周二(3日)至本周四皆錄得資金流入，合共約5,900萬元。

觀察港股通資金流向，北水於周四轉向沽出騰訊，錄得約7.1億元資金淨賣出，結束連日買入的趨勢。

騰訊購22899，行使價379.867元，2023年2月23日到期，實際槓桿10.4倍，高槓桿、低街貨。

騰訊購24706，行使價360元，2023年2月27日到期，實際槓桿8.7倍，貼價。

騰訊牛67325，收回價299.14元，行使價296.49元，換股比率474.834，槓桿比率5.6倍，相近收回價貼牛中街貨較低。

騰訊沽29397，行使價263.82元，2023年3月27日到期，實際槓桿8.5倍，高槓桿、低面值。

騰訊沽11245，行使價249.46元，2023年6月21日到期，實際槓桿5.4倍，中期。

騰訊熊57224，收回價389.36元，行使價392.21元，換股比率474.834，槓桿比率10.1倍，近30元收回距離熊證。

騰訊熊56567，收回價398.86元，行使價401.71元，換股比率474.834，槓桿比率7.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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