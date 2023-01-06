到底發生過什麼事？天府可樂誤傳破產　單日銷量反飆17倍

內地有個國產可樂品牌叫「天府可樂」，近日被傳出「宣告破產」，但公司隨即澄清「純屬誤讀」，更強調「民族品牌不易垮」。到底發生過什麼事？

事緣，周三(4日)有內媒報道，天府可樂宣布破產，引來市場關注，唔通14億人市場養唔起一個國產飲料品牌，要輸畀可口可樂及百事可樂呢啲老外品牌？天府可樂隨即緊急公告指，破產清算只是曾經持有「天府可樂」的舊公司，品牌已於2018年轉到天府可樂(重慶)飲品有限公司旗下。該企更強調，公司非但沒有破產，更將增加生產線，有120畝土地和廠房將投入使用。

最意外是因為呢個「誤傳破產」消息，內地網民立即瘋狂搶購天府可樂產品，天貓店銷售單日急飆17倍，公司品牌衝上熱搜榜！

據報，「天府可樂」這個老字號國產可樂品牌，起源於1936年重慶美華汽水廠；上世紀80年代重慶飲料廠(即天府集團前身)和四川省中藥研究所共同研發新配方，加入四川產中藥白芍造可樂，並正式以「天府可樂」品牌投產，號稱「中國人自己嘅可樂」，曾經盛極一時，更獲定為國宴飲料，全盛時期喺內地可樂市場佔有率高達75%，市場規模超過3億元人民幣(下同)。

不過，自兩大老外品牌進入內地市場後，業務走下坡，搞到蝕錢，債務曾高達7,000萬元，甚至一度停產。估唔到如今因誤傳破產又再受關注，話唔定藉「國產概念」做「可樂界李寧」咁話！兩地通關在即，農曆新年返去過年，睇吓試唔試到呢款國產可樂啦！