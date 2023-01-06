差估署：去年11月私宅落成量按月減少37.2%

差餉物業估價署周五(6日)公布最新數字顯示，2022年11月私人住宅落成量有1,355伙，按月減少801伙，跌幅約37.2%。去年首11個月累積落成私宅單位突破2萬伙，達到20,108伙，較2021年同期多7,484伙，大升約59.3%，並已達2022年全年目標落成量的約88%。

去年11月各區私宅落成量中，以新界區佔973伙最多，按月減少57伙，跌幅約5.5%，而九龍區則有382伙落成，按月大幅減少744伙，跌幅約66.1%。不過，港島區則未有單位落成，已連續兩個月出現零落成情況。

至於去年首11個月私宅落成量，較2021年全年的14,386伙，已多出約5,722伙或約39.8%。至於去年各區，仍以新界區落成量達12,872伙最多，較2021年同期大增約6,971伙，升幅高達1.2倍。其次是九龍區及港島區，分別有5,114伙及2,122伙落成，當中港島區落成量按年同期更大增1,276伙或約1.5倍。不過，九龍區較去年同期則少763伙，跌幅約13%。

另方面，2022年截至11月底的各類戶型單位落成量，繼續以實用面積約431方呎以下細單位落成量最多，達到9,413伙，較2021年同期只有4,192伙，顯著增加5,221伙，漲幅達約1.2倍。而去年實用面積約431至752方呎中小型單位，暫有7,369伙落成，按年同期亦增加1,200伙，漲幅約19.5%。另外，實用面積約753至1,075方呎中型單位落成量減少，暫只有1,828伙，按年少117伙，減幅約6%。

此外，差估署同時公布各類型私人住宅單位的最新平均租金回報率數字，當中大部分維持不變，只有實用面積約1,722方呎或以上大單位按月上升。截至去年11月，該類單位租金回報率達2.3厘，按月上升0.1個百分點，已連升3個月，返回2016年3月水平。