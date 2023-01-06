花旗：今年內地GDP料按年增5.4%　人幣6.9水平上落

隨着內地啟動復常之路，花旗銀行研究部中國首席經濟學家余向榮發表報告預期，今年內地國內生產總值(GDP)按年增長5.4%，季度路徑將呈「N形」態勢，而去年經濟增長預測則為2.4%。

他解釋，由於今年內地經濟增長需要由內需驅動作自然修復，所以中央要透過一個「超過5%」的增長創造就業及提振市場信心。若細分全年經濟走勢，就以第一季較弱升2.2%，因內地在疫情下全面開放經濟或多或少帶來衝擊，惟第二季在去年上海封控的低基數效應，經濟增長將見7.5%，第三、四季則分別為4.1%及7.1%。

他又提及，觀乎內地近期多番強調「穩增長」的口徑，估計年內經濟將由消費服務及地產兩大因素帶動。消費服務方面，他指第二季起將有實質回復，開啟「就業-收入-消費」的良性循環，全年社會零售銷售有機會升11%，較外界預期的6%高。

至於地產業則呈「L型」底部企穩，料「最糟糕的階段可能過去」，又預期內地扶持房地產的政策將傳導至地產銷售及投資上，全年固定投資料年增5.4%。

不過，他亦補充，外需乃今年中國經濟最大變數，因全球經濟可能陷入滾動式衰退，繼而影響出口或見低個位數下滑，甚至拖累人民幣升值壓力，料今年人民幣匯價在6.9附近上落。

通脹方面，他指要關注疫情過後物價上升風險，雖則目前豬周期不如預期般強勁，通脹壓力未至太大；但隨着疫情穩定服務價值回升，將傳導至其他消費品，故料消費物價指數(CPI)將挑戰3%紅線。反之，反映上游走勢的工業生產者出廠價格指數(PPI)降至零，而人行無必要繼續大水漫灌。