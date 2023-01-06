美聯布少明：本港樓市見底　設400人通關團隊迎內地客

中港通關在即，地產代理亦整裝待發。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，預料通關會有更多中港兩地投資客及用家趕入市，該行將佈陣搶攻，特選「通關專員」團隊，由熟悉普通話甚至各地方言文化的港樓專家，為有意置業的國內人士提供服務。

布少明認為，本港樓市已經見底，通關的消息一傳出，眾多「春江鴨」更爭相入市，樓市更出現「U Turn」式急轉彎，二手交投出現明顯反彈，樓價有望短期回升。為迎接通關，該行於國內客戶的置業重點區域增設專門店，並已在各區精選近400名「通關專員」，部分為國內來港工作的「港漂」，以接待有意來港搵樓客戶。

該行早前獲得華發集團，獨家代理横琴住宅項目，而目前正與多個國內發展商商討，合作於香港推廣國內各地的項目，並將於農曆年前，與美聯中國合作舉辦大型的中港睇樓團。

此外，美聯集團執行董事兼中國部行政總裁張錦成表示，據該行數據，去年首10個月，內地買家(以姓名的英文拼音鑒別)佔個人買家於香港樓市一手私宅註冊量比率錄約10.6%，佔比仍處於高水平，料通關後內地買家的比例將會進一步上升。