積金局：去年強積金蝕15.5%　股票基金跌19.4%

過去一年環球金融市場嚴峻，影響打工仔強積金表現。強制性公積金管理局(積金局)公布，去年強積金跌15.5%，是歷來第二差，亦即折合人均蝕40,100元。至於綜合強積金推出的22年來計，年率化淨回報為2.3%。

截至去年12月底止，強積金總資產值為1.05萬億元，其中淨投資回報有2,100億元，淨供款為8,400億元。

按投資類別劃分，過去一年以股票基金蝕得最甘，跌19.4%；其次為混合資產基金、預設投資策略-核心累積基金及債券基金，分別跌17.7%、16%及13.3%。

積金局執行董事(政策)余家寶稱，「他們無水晶球預測今年以至來年強積金會否回升」，又指中港通關雖然利好股市表現，但俄烏威脅未除、央行加息等因素仍影響股市走勢。而由於股票投資一向佔強積金較高比例，截至12月底，計及股票基金及混合資產基金佔強積金總資產佔比為77%，所以市況波動非常影響強積金回報。

被問到有聲音指政府倒不如將強積金取消，以資助市民首期供走。余則指並非合適措施，因強積金供款率僅5%，比例不高，所以其目標還是以退休儲蓄為主。