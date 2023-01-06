越秀交通：料3月國內交通可恢復至疫前水平

越秀交通基建將在下周二(1月10日)召開股東特別大會，審批廣州北二環公司就廣州北二環高速改擴建擬議征地協議，以紓緩廣州北二環高速現時已接近飽和的交通壓力。廣州北二環高速乃越秀交通收入貢獻最大的公路項目，佔其收入約三成。

目前預計總投資額約為170億元人民幣，潘勇強表示，比起其他收購項目一次性投入大筆資金，這次廣州北二環高速改擴建項目投入是分批進行，過程比較緩慢，是故對公司信用評級及財務影響不大。項目今年6月全面動工，預計2028年完工並通車，而北二環進行改擴建後，剩餘收費年限將能大幅延長最多至2053年，極大提升公司的可持續發展能力。本次廣州北二環高速改擴建項目股權投資內部回報率約為7.2%。