中銀香港：過去5個月跨境客戶新開戶數目按年升逾15%

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，隨着內地進一步調整防疫措施，港府亦將實施首階段與內地通關，該行預期農曆新年過後兩地在人員、物資及資金上的流動會更加活躍，並將帶動該行2023年的跨境業務增長。受惠早前香港推行「0+3」檢疫安排，及該行推出多項便利措施，截止12月底，過去5個月該行跨境客戶新開戶數目較去年同期上升超過15%。

劉賽麗指，隨着內地和香港恢復通關，將會有更多內地客戶親臨分行使用銀行服務，並有助帶動跨境理財通業務發展。為迎接更多跨境客戶，該行全線分行已作好準備，於多個重要口岸及標誌性地點，設立共9家跨境理財服務中心，並增設跨境服務大使，以滿足客戶的各項跨境服務需求。

此外，中銀香港持續與中國銀行內地分行緊密合作，自去年5月以來，推出一系列線上便利優化措施，協助客戶遙距更新資料及重啟內地帳戶等事宜。截至去年11月底，累計超過12,000名客戶成功透過中銀香港見證服務及中國銀行深圳分行的電子平台，更新證件資料記錄。中銀香港將與中國銀行內地分行繼續緊密聯動，為客戶提供便利的跨境理財服務。